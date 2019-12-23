Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

РИА Новости00:00

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск29 декабря в 12:31

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.рувчера в 00:32

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москва29 декабря в 22:17

Укрепившийся рубль сдержал рост цен на импортные товары в 2019 году

REGNUMвчера в 02:56

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове29 декабря в 11:44

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08
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Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru вчера в 01:50
Наука

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Еще до формирования пальцев в конечностях четвероногих сеть кожных лучей парных плавников у некоторых лопастеперых упрощалась, число этих лучей уменьшалось, а верхняя сторона плавника приобретала отличия от нижней, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 вчера в 23:18
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Культура

Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Вечерняя Москва вчера в 22:04
Авто

В Турции разработали собственный автомобиль

Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Motor 28 декабря в 02:00
Происшествия

В Китае сообщили об эпидемии неизвестной пневмонии

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство.
Lenta.ru 01:23
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Телеканал 360° вчера в 21:55
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Гаджеты

В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Российская газета вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Взгляд.ру 29 декабря в 10:19
Происшествия

Подозреваемый в подготовке терактов в Санкт-Петербурге арестован

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов.
News.ru вчера в 10:47
Спорт

Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА

News.ru вчера в 18:45
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 21:09
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Военнослужащим Сухопутных войск США запретили пользоваться мобильным приложением TikTok. Об этом пишет портал Military.com.
Lenta.ru 00:45
Фигурное катание

Арутюнян: в группе Тутберидзе нашли нужный баланс для четверных прыжков

В группе Тутберидзе нашли нужный баланс: каким должно быть строение тела, с какой позиции лучше прыгать.
RT на русском 01:48
Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио

Базой для тюнинг-проектов стали пять моделей японской марки: eK Cross, Delica D:5, гибридный кроссовер Outlander, Eclipse Cross и будущий K-Wagon Super Height.
АвтоВести вчера в 05:19
Политика

В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ

Польские правоохранители задержали семерых граждан Украины для дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщило 30 декабря радио «Громадське».
REGNUM 01:31
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Хоккей

Сборная Канады разгромила Германию в матче МЧМ-2020

Сборная Канады одержала победу над командой Германии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:1.
REGNUM 01:21
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Уфимские Заметки 29 декабря в 11:08
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