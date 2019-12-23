Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

РИА Новости00:00

Укрепившийся рубль сдержал рост цен на импортные товары в 2019 году

REGNUMвчера в 02:56

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москва29 декабря в 22:17

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск29 декабря в 12:31

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове29 декабря в 11:44

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.рувчера в 00:32
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

ТАСС вчера в 14:34
Политика

Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу

Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться.
РИА Новости 02:33
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
BFM.ru вчера в 23:15
Наука

Самое древнее свидетельство родительской любви обнаружено в Канаде

На острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской любви.
МИР 24 29 декабря в 16:47
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 01:54
Общество

Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге

Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Агентство новостей розничной торговли 00:34
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе

Народные новости вчера в 04:20
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году

Российские экономисты сделали прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году.
Дни.ру 01:49
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru вчера в 13:41
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Как отметил Игорь Чайка, слова которого приводятся в сообщении, «на базе «Инжиниринг.РФ» планируется собрать самую компетентную команду в стране в сфере инжиниринга».
РБК вчера в 01:00
Спорт

Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
Чемпионат 01:45
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Разин оскорбил раскритиковавшего его Лещенко

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не стерпел слов Льва Лещенко о том, что группа обязана успехом главным образом Юрию Шатунову, а Разин был в коллективе лишь администратором, а не певцом.
Культуромания 02:15
Происшествия

До 13 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО

Число пострадавших в ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до 13 человек.
Известия вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru вчера в 01:50
Политика

Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 28 декабря в 17:16
Общество

Россияне собираются сэкономить на новогодних подарках для близких

Россияне признались в том, что собираются сэкономить на подарках родным и близким, а также на самом праздновании Нового года.
Мойка78 вчера в 20:19
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Происшествия

На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

RT на русском 02:05
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Политика

В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ

Польские правоохранители задержали семерых граждан Украины для дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщило 30 декабря радио «Громадське».
REGNUM 01:31
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru вчера в 04:31
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