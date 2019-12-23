Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

Реальное времявчера в 03:29

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.рувчера в 00:32

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москва29 декабря в 22:17

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск29 декабря в 12:31

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове29 декабря в 11:44

Рубль завершает год разнонаправленно

REGNUMвчера в 02:36
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Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

RT на русском 01:35
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Армия и оружие

Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
РИА Новости вчера в 17:37
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Происшествия

Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Газета.Ru 02:37
Экономика

Растущим компаниям малого и среднего бизнеса могут установить льготный налоговый режим

Правительство внесло в Госдуму законопроект о льготном налоговом режиме для компаний из категории малого и среднего предпринимательства (МСП) при утрате ими права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН).
Парламентская газета 02:30
Здоровье

Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом

По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Российская газета 03:03
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Финансы

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Политика

«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»

Санкции против подрядчиков «Северного потока-2» предусмотрены в оборонном бюджете США на 2020 год, который 20 декабря подписал американский президент Дональд Трамп.
РБК 02:08
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
ФАН 29 декабря в 11:17
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Уфимские Заметки 29 декабря в 11:08
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv вчера в 01:15
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ вчера в 05:51
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости 29 декабря в 23:50
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
RT на русском 02:22
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Кино

Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны

Вести Иркутск вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру 03:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Футбол

Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии

Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Матч ТВ 01:26
Космос

Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза 29 декабря в 10:35
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
Инфорос 03:28
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Наука

Впервые в мире проведена квантовая телепортация

Квантовая телепортация В одном из самых прорывных экспериментов исследователи из Лаборатории квантовых инженерных технологий Бристольского университета (QET Labs) впервые продемонстрировали квантовую телепортацию информации между двумя программируемыми микросхемами.
CNews вчера в 01:44
Армия и оружие

Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
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