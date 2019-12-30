Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.ру30.12.19 в 00:32

Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

Реальное время30.12.19 в 03:29

Курс рубля определят иностранные спекулянты

Инвест-Форсайт30.12.19 в 11:24

Эксперты дали прогнозы курсу рубля в 2020-м

Компаниявчера в 10:14

Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Gazeta.SPb31.12.19 в 02:04

Экономисты прогнозируют будущее рубля в 2020 году

Neva.Today31.12.19 в 02:45

Курс доллара: прогноз экспертов на 2020 год

Expert.ru31.12.19 в 00:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Пассажиру рухнувшего под Алма-Атой самолета дали медаль за отвагу

Медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлана Кадауова.
Телеканал 360° 03:53
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Lenta.ru 02:16
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Экономика

В Госдуме видят разделение России на две экономики

Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
REGNUM вчера в 21:37
Экономика

В Крыму санатории смогут обновить лечебную базу благодаря Региональной лизинговой компании

Санатории и пансионаты Крыма смогут с января 2020 года приступить к закупкам санаторно-курортного оборудования благодаря Региональной лизинговой компании, которая создана в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщила ТАСС зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.
Будущее России. Национальные проекты 03:15
Происшествия

В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:42
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 31.12.19 в 16:06
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия 31.12.19 в 21:39
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Гаджеты

Представлены беспроводные наушники Klipsch, которые круче AirPods Pro

Известный производитель качественных звуковых устройств Klipsch анонсировал в преддверии выставки CES 2020 свои новые продукты, в числе которых оказались и беспроводные наушники Klipsch T10 True Wireless.
iXBT.com 03:26
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Гаджеты

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском вчера в 02:08
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
Хоккей

Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира

REGNUM 31.12.19 в 12:06
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 31.12.19 в 09:00
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Аргументы недели 31.12.19 в 06:12
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное