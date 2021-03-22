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Известия

Экономисты дали советы по эффективному вложению 100 тыс. рублей

Опрошенные «Известиями» эксперты дали совет, куда вложить 100 тыс. рублей с максимальной выгодой. Аналитики предложили несколько вариантов в зависимости от целей по продолжительности инвестирования.В источнике
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С чего всё началось

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Финансист рассказал, как в России выгодно вложить 5 тысяч рублей

РЕН ТВ22:39

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

ПРАЙМ19:02

Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Lenta.ru21:27

Россиянам рассказали, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Life.ru21:13

Аналитик рассказал, как эффективно вложить пять тысяч рублей

News.ru19:23

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

РИА Новости19:10

Экономист Русецкий дал советы начинающим инвесторам

ФАН21:34
Интересное

При обысках у губернатора Пензенской области найдены полмиллиарда рублей наличными

Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки деньгами.
Русская Планетавчера в 16:03

В Подмосковье завели дело после смерти ребенка во время игры с собаками

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Подмосковье одиннадцатилетняя девочка погибла от удушения шарфом во время игры с собаками, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости09:55