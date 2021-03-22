В Подмосковье завели дело после смерти ребенка во время игры с собаками

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Подмосковье одиннадцатилетняя девочка погибла от удушения шарфом во время игры с собаками, сообщается на сайте СК РФ.