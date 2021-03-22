Опрошенные «Известиями» эксперты дали совет, куда вложить 100 тыс. рублей с максимальной выгодой. Аналитики предложили несколько вариантов в зависимости от целей по продолжительности инвестирования.

С чего всё началось Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов. ПРАЙМ 19:02