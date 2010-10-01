Траты домохозяйств в апреле поддерживались сбережениями — но в последнюю неделю месяца они снизились, а беспокойство из-за состояния рынка труда резко выросло.

с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

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