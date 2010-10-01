Экономика

Daily StormDaily StormЭкономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
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с чего всё началось

Граждане теряют заработок и покой

Траты домохозяйств в апреле поддерживались сбережениями — но в последнюю неделю месяца они снизились, а беспокойство из-за состояния рынка труда резко выросло.
Коммерсантъвчера в 17:41

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Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

Daily Storm01:09

Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%

Национальная служба новостей00:17

Экономисты предрекли россиянам потерю 20% доходов

Уралинформбюровчера в 23:20

«Коммерсант»: доходы россиян скоро упадут на 20%

URA.Ruвчера в 21:48

Над 18-20 млн граждан РФ висит угроза потерять работу – прогноз экономиста

REGNUMвчера в 05:48
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Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

Интерфакс 00:46
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Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам сегодня

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к гражданам страны.
Знамя 31 вчера в 07:15
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Кино

Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов

Онлайн-кинотеатр Okko покажет мультипликационный фильм «Викинг Вик».
Lenta.ru 00:00
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Политика

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости вчера в 20:20
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Здоровье

Новосибирские власти опровергли отмену тестирования на коронавирус

В интернете появились статьи о том, что в Новосибирске больше не проводят тесты для групп риска и медиков; власти заявили, что это не соответствует действительности.
Сиб.фм вчера в 23:24
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
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Здоровье

Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса

Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
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Общество

Владимир Путин объявил о завершении 12 мая нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении 12 мая единых нерабочих дней в России.
Удмуртская правда вчера в 09:31
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
1,7K
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
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Общество

В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Известия вчера в 21:39
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Общество

Вовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ

Доля сотрудников малых предприятий в нашей губернии составляет 13,1% (средний показатель по РФ - 15%), а оборот МП на одного работника – 2,671 млн рублей.
Взгляд-инфо 00:09
Общество

В РФ зафиксировали новый вид мошенничества с кредитными историями

В России на фоне экономических проблем из-за пандемии коронавируса начал распространяться новый вид мошенничества.
Аргументы и Факты вчера в 19:58
9
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
71
Здоровье

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
187
Экономика

Граждане теряют заработок и покой

Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.
Коммерсантъ вчера в 17:41
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
263
Общество

Москва применяет искусственный интеллект для диагностики COVID-19

В столице работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.
Москва 24 00:42
10
Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Экономика

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Политика

Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
ИрСити вчера в 09:34
Музыка

В США гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

ТАСС вчера в 17:58
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Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
61
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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