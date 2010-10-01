Экономика
Daily StormЭкономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%
Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Траты домохозяйств в апреле поддерживались сбережениями — но в последнюю неделю месяца они снизились, а беспокойство из-за состояния рынка труда резко выросло.Коммерсантъвчера в 17:41
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Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%
Национальная служба новостей00:17
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РБК 00:39
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РИА Новости вчера в 16:09
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
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Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
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Общество
Вовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ
Доля сотрудников малых предприятий в нашей губернии составляет 13,1% (средний показатель по РФ - 15%), а оборот МП на одного работника – 2,671 млн рублей.
Взгляд-инфо 00:09
Общество
В РФ зафиксировали новый вид мошенничества с кредитными историями
В России на фоне экономических проблем из-за пандемии коронавируса начал распространяться новый вид мошенничества.
Аргументы и Факты вчера в 19:58
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
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Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
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Граждане теряют заработок и покой
Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.
Коммерсантъ вчера в 17:41
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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
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Москва применяет искусственный интеллект для диагностики COVID-19
В столице работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.
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Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Экономика
Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
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Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
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Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19