Экономика
Daily StormЭкономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%
Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России
Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
REGNUM 09:45
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Общество
Почти 40% больных коронавирусом в РФ заразились от друзей или в семье
Более трети — 37% — заболевших новой коронавирусной инфекцией в РФ заразились при близком контакте от друзей или в семье.
Росбалт 09:27
Политика
Заболевший Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
«Больше месяца назад», - ответил Песков ТАСС на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.
Свободная Пресса 09:18
Общество
Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова
По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
Москва 24 09:33
Экономика
В «Укрспецэкспорте»: Мы между молотом и наковальней США и Китая, попав в разборки сверхдержав
Будущее стратегического украинского предприятия «Мотор Сич», известного в мире производителя авиационных двигателей, становится неопределенным.
Военное обозрение 08:10
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Общество
Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет
Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
Актуальные Новости 03:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов
Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Здоровье
В министерстве образования рассказали о работе детских садов
Министерство образования Калужской области сообщило, в каком случае детские сады возобновят свою работу.
Kaluga-poisk.ru 08:11
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
Общество
Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом
Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила Голикова.
ТАСС 09:31
Наука
South China Morning Post (Китай): как новая арктическая лига может спасти мир после пандемии коронавируса (South China Morning Post)
Если Евросоюз и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии были двумя крупнейшими региональными миротворческими институтами второй половины 20 века, то позвольте мне предположить, что первым крупным региональным миротворческим институтом 21 столетия после завершения пандемии covid-19 должна стать «Арктическая лига».
ИноСМИ 07:32
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия вчера в 14:29
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18