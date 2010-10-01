Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).

с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

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