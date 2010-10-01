Экономика

Daily StormDaily StormЭкономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
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с чего всё началось

Граждане теряют заработок и покой

Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).
Коммерсантъвчера в 17:41

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Доходы россиян вскоре упадут на 20 процентов, подсчитали аналитики

Вечерняя Казань02:35

Граждане теряют заработок и покой

Коммерсантъвчера в 17:41

Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%

Национальная служба новостей00:17

Экономисты предрекли россиянам потерю 20% доходов

Уралинформбюровчера в 23:20

«Коммерсант»: доходы россиян скоро упадут на 20%

URA.Ruвчера в 21:48

Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

Daily Storm01:09

Над 18-20 млн граждан РФ висит угроза потерять работу – прогноз экономиста

REGNUMвчера в 05:48
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок

РИА Новости вчера в 19:35
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
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Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Кино

В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Журнал Empire поделился свежим эксклюзивным кадром из экранизации «Дюны» Дени Вильнева — новой киноадаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта.
Киноафиша России 05:42
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Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой

Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
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Общество

TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов

Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста вчера в 06:32
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Происшествия

В Брянске страшное ДТП произошло на улице Калинина

В Советском районе Брянска днем 12 мая произошло страшное ДТП. ПО словам очевидцев, на улице Калинина не разъехались две легковушки.
БрянскToday 09:52
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Экономика

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
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Здоровье

В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Экономика

Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей

Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев.
Газета.Ru 07:33
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Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
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Политика

В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями

Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
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Общество

Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски

Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
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Общество

Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Политика

Путин назначил нового замглавы СК

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета.
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Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Согласно распоряжению правительства, семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Мир новостей 06:24
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Шоу-бизнес

Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
Актуальные Новости 03:51
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Общество

В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах

Чуть меньше трети всех заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян госпитализированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:09
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Общество

Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14
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Общество

Мясников назвал новую болезнь, порожденную коронавирусом

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал новое опасное заболевание, которое появилось из-за пандемии коронавируса.
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