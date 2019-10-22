Экономика
РБКЭкономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян
Методику расчета уровня благосостояния россиян обсудили во вторник, 22 октября, на заседании Экономического клуба, в котором принял участие экс-глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов. Нестыковка данных Доходы россиян падали четыре года подряд с 2014 года.
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Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.
с чего всё началось
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
Составлен рейтинг стран для путешествий в 2020 году
Эксперты перечислили страны, куда лучше всего отправиться в следующем году. Подготовил перечень портал Lonely Planet.
Свободная Пресса 01:21
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Военное обозрение вчера в 23:51
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.
Российская газета 01:00
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском вчера в 07:19
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Экономика
Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах
Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК 03:00
Политика
Сергей Аксенов: команду Крыма ждет полная перезагрузка
Сергей Аксенов, который руководил Крымом с момента воссоединения полуострова с Россией, осенью этого года был переизбран главой республики.
ТАСС 01:30
Общество
Иркутских врачей лишили положенной по указам Путина зарплаты
Накануне.Ru вчера в 19:16
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
REGNUM вчера в 15:46
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Российская газета 03:18
Спорт
В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".
Газета.Ru 00:13
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Общество
Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей
Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
VSE42.RU 02:44
Единоборства
Волков остался без соперника на UFC
Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
The Moscow Post вчера в 06:36
Кино
Режиссер нового Джеймса Бонда сказал, что только ему известна концовка
Gazeta.SPb вчера в 18:32
Армия и оружие
NYT: США вывели из Афганистана 2 тыс. своих военнослужащих
ИнфоШОС 21 октября в 12:04
Здоровье
Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Политика
Bloomberg: связи между Лондоном и Северной Ирландией могут ослабнуть
Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, которое предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, может ослабить связи между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.
REGNUM 01:05
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Экономика
РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей
Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Ведомости 01:13