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Экономисты назвали факторы падения курса рубля весной

Стоимость нефти, угроза санкций и всемирная вакцинация от коронавируса, которая сегодня набирает обороты, повлияют на российский рубль. Такие факторы назвали аналитики из России в интервью агентству "Прайм".В источнике
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С чего всё началось

Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением – прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю.
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