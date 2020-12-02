Экономисты назвали срок восстановления доходов россиян
В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на 2 процента после спада на 5 процентов по итогам нынешнего года. Экономист также назвала срок восстановления доходов граждан. По ее мнению, провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Экономисты оценили потенциал восстановления реальных доходов россиян
Тормозить восстановление реальных располагаемых доходов в 2021 году будут подавленная экономическая активность из-за незавершенности пандемического кризиса (вторая волна COVID-19 может захватить и первый квартал 2021 года), а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная доля социальных расходов, замечает Акиндинова.
РБК16:00
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