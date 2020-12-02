В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на 2 процента после спада на 5 процентов по итогам нынешнего года. Экономист также назвала срок восстановления доходов граждан. По ее мнению, провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года.

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