Экономика

РБКРБКЭкономисты не нашли в нацпроектах причин для роста ВВП

«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года, с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18 до 20%), предположительно, будет близок к нулю», — прогнозирует она.
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с чего всё началось

Экономисты не нашли в нацпроектах причин для роста ВВП

Эффекты не прояснены Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1, 3 – 1,7% роста в 2019 – 2020 годах до 3, 1 – 3,3% в 2021 – 2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.
РБКвчера в 23:00

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Экономисты не нашли в нацпроектах причин для роста ВВП

РБКвчера в 23:00

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Коммерсантъвчера в 23:30

Отложенный эффект. Роста экономики от нацпроектов ждать 10 лет

Национальная служба новостей07:56

Oxford Economics не увидела в нацпроектах потенциала для роста экономики РФ

REGNUM04:02

В нацпроектах не заметили причин для ускорения экономики России

Росбалт02:59

Нацпроекты не ускорят экономический рост в России

ГЛАС.RU02:17

Нацпроекты не смогут разогнать российскую экономику

Саминвестор00:52
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Из-за прорыва трубы в Купчино закрыли движение троллейбусов

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
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Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
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Хабаровский сенатор отказался от должности из-за скандала с судимостью

Несколькими часами ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который фактически является лидером партии ЛДПР в регионе, записал видеообращение, в котором назвал произошедшее провокацией и предложил Приятнову добровольно отказаться от должности.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
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НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым

Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Взгляд.ру 07:25
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс 04:45
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Футбол

Лэмпард рассказал о восстановлении Канте

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассчитывает на скорое возвращение хавбека Н'Голо Канте, получившего травму в расположении сборной Франции в начале октября.
Евро-футбол.ру 03:20
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Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда вчера в 10:25
Политика

Россия понадеялась на обеспечение Зеленским разведения сил в Золотом

Россия надеется, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом.
Известия 07:22
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Экономика

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
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Глушаков высказался о своем голе с центра поля

Газета.Ru вчера в 20:12
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В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
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Начальник костромской колонии задержан за миллионную взятку

По данным «Интерфакса», в Костромской области полицейские совместно с представителями ОМОНа задержала начальника региональной исправительной колонии №2 по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей.
RuNews24.ru 08:59
Политика

На Украине новая Рада первый раз лишила депутата неприкосновенности

Новый состав Верховной рады проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для начала его уголовного преследования.
РБК 07:59
Игры

Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam

Актуальные Новости 02:22
Экономика

Российской экономике предсказали скорое превосходство над миром

Российский ВВП в 2020 году ждет гарантированный рост, в то время как в мире произойдет торможение экономики.
Lenta.ru 08:16
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика

В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
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Экономика

Выручка Apple составила $64 млрд

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
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Армия и оружие

Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
РИА Новости 09:09
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В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10

RuNews24.ru 08:51
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