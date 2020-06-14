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Газета.RuГазета.RuЭкономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным

Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.
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Эксперты Вlооmbеrg назвали безработицу в США «вечной»

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Bloomberg прогнозирует появление «вечной» высокой безработицы в США

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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
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Футбол

«Шахтер» обыграл «Колос» и может стать чемпионом уже в следующем туре

"Шахтер" победил "Колос" в матче 26-го тура чемпионата Украины — 1:0. Единственный мяч провел Жуниор Мораес.
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Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости 07:59
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Общество

Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов

Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе массовых протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обойдется, вероятно, более чем в двадцать один миллион долларов.
Страна Советов on-line 14:02
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Общество

Вашингтон: Экономика США начала восстанавливаться после пандемии

Экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса.
Российская газета 13:17
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Общество

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
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Общество

В столице Китая введено военное положение из-за вспышки коронавируса

В Пекине обнаружено не менее 49 новых случае заражения коронавирусом. Очагом инфицирования вновь стал продуктовый рынок.
Астрахань FM вчера в 15:53
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Общество

В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
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Футбол

Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней

Лидер атак «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в полуфинальном поединке Кубка Италии с «Миланом» (0:0, идёт второй тайм).
Metaratings 12 июня в 16:54
Авто

Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров

Компания Honda представила обновлённую версию 7-местного кроссовера Honda BR-V.
Новые автомобили 12 июня в 23:23
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

Lenta.ru 09:15
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Политика

Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»

Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
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Политика

Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России

По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело 06:21
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Армия и оружие

На Украине заявили о ранении бойца ВСУ в Донбассе

News.ru вчера в 09:26
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Общество

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
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Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ

Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории.
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День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective

Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
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В Атланте неизвестные застрелили двух человек

Два человека стали жертвами стрельбы в северо-восточной части американского города Атланта, сообщает телеканал Fox News.
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С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
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Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC

Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
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Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
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