Экономика

РБКРБКЭкономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Коммерсантъ09:58

России напророчили удлинение рабочей недели

Lenta.ru09:00

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

ТАСС04:34

Экономисты признали невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Forbes07:13

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

РБК06:28

Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат

Rambler News Service06:04

В России объяснили, почему невозможно сократить рабочую неделю

Росбалт08:09
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Религия

В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44
Политика

Украина отказалась от подписания «формулы Штайнмайера»

Во время встречи контактной группы по украинскому конфликту в Минске представители официального Киева отказались ставить свои подписи под документом, закрепляющим "формулу Штайнмайера" – комплекса мер по урегулированию ситуации.
Ruposters.ru 09:50
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Газета.Ru 08:01
Политика

Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Политика

Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия

Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива».
Чемпионат 10:11
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Происшествия

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском 07:41
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Политика

Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Авто

Mitsubishi привезёт в Токио концепт нового кроссовера

Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, на мотор-шоу в Токио Mitsubishi представит новый концептуальный кроссовер.
Тарантас Ньюс 02:24
Общество

В Госдуме поддержали запрет на небольшие бары в жилых домах

Законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших заведениях в многоквартирных домах поддержали в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в среду, 18 сентября.
Известия 08:25
Финансы

ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд

ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

ТАСС 07:10
Гаджеты

TSMC втрое увеличивает срок исполнения заказов на 7-нанометровую продукцию

Разработав процессоры, превосходящие по параметрам продукцию конкурента, из-за нерасторопности контрактного производителя AMD не может в полной мере воспользоваться высоким спросом на них.
iXBT.com 10:04
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Здоровье

За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн

Родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка до конца года.
Вести Подмосковья 00:49
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Кино

В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv 09:33
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине

Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
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