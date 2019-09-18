Экономика
РБКЭкономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Service06:04
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:31, Вашингтон
Религия
В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44
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Украина отказалась от подписания «формулы Штайнмайера»
Во время встречи контактной группы по украинскому конфликту в Минске представители официального Киева отказались ставить свои подписи под документом, закрепляющим "формулу Штайнмайера" – комплекса мер по урегулированию ситуации.
Ruposters.ru 09:50
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
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Газета.Ru 08:54
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
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Новая Кубань вчера в 13:00
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
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Взгляд.ру вчера в 11:20
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Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
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Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива».
Чемпионат 10:11
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Авто
Mitsubishi привезёт в Токио концепт нового кроссовера
Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, на мотор-шоу в Токио Mitsubishi представит новый концептуальный кроссовер.
Тарантас Ньюс 02:24
Общество
В Госдуме поддержали запрет на небольшие бары в жилых домах
Законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших заведениях в многоквартирных домах поддержали в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в среду, 18 сентября.
Известия 08:25
Финансы
ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд
ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон.
Ведомости вчера в 10:37
Гаджеты
TSMC втрое увеличивает срок исполнения заказов на 7-нанометровую продукцию
Разработав процессоры, превосходящие по параметрам продукцию конкурента, из-за нерасторопности контрактного производителя AMD не может в полной мере воспользоваться высоким спросом на них.
iXBT.com 10:04
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Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
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Родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка до конца года.
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Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
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В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv 09:33
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19