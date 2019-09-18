Экономика
РБКЭкономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Service06:04
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