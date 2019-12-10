Экономика
РБКЭкономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Политика
МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter.
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Космос
К 2022 году создадут спутники для 3D-съемки земли
В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» начинают разработку космических спутников.
Политика
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
Политика
В Киеве назвали сроки нового обмена пленными с Донбассом
Новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса может состояться до 31 декабря 2019 года.
Футбол
«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Политика
Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Технологии
«Тинькофф» объявил о запуске первого суперприложения в России
Суперприложение создали на базе существующего мобильного приложения «Тинькофф».
Экономика
Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года
Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Авто
Объявлены цены на новый кроссовер GAC GS8 для России
В Москве провели не только презентацию нового GAC GS8, но также озвучили цены и спецификации.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава отменила свадьбу
Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 Mobile
Обновления больше не будут получать Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В то же время отмечается, что приложения продолжат работать.
Здоровье
Врач рассказал, чем опасна зимой борода
Почему мужчинам в зимнее время нужно брить усы и бороду, рассказал врач столичного депздрава.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.