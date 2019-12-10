Экономика

РБКРБКЭкономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

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По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
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Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
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Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter.
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В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

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Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

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К 2022 году создадут спутники для 3D-съемки земли

В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» начинают разработку космических спутников.
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Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
РИА Новости 16:52
Политика

В Киеве назвали сроки нового обмена пленными с Донбассом

Новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса может состояться до 31 декабря 2019 года.
Lenta.ru 16:43
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«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби

В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Lenta.ru 16:58
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Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:33
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Технологии

«Тинькофф» объявил о запуске первого суперприложения в России

Суперприложение создали на базе существующего мобильного приложения «Тинькофф».
Snob.ru 08:42
Экономика

Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года

Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.
Журнал Зарплата 07:30
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
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«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
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Объявлены цены на новый кроссовер GAC GS8 для России

В Москве провели не только презентацию нового GAC GS8, но также озвучили цены и спецификации.
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Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
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Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 Mobile

Обновления больше не будут получать Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В то же время отмечается, что приложения продолжат работать.
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Врач рассказал, чем опасна зимой борода

Почему мужчинам в зимнее время нужно брить усы и бороду, рассказал врач столичного депздрава.
Московский Комсомолец 06 декабря в 12:16
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Федор Добронравов признался, что устал от вранья

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Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

Известия 13:47
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
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Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России

Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
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В Подмосковье пьяный мужчина случайно застрелил соседку

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