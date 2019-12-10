Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Общество Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.

Авто Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Экономика Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.