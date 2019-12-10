Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР, в российской теневой экономике трудится 13 млн человек, что составляет 18% от рабочей силы страны.

В теневой экономике заняты 13 млн россиян

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