Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ теневой экономике заняты 13 млн россиян

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР, в российской теневой экономике трудится 13 млн человек, что составляет 18% от рабочей силы страны.
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