Экономика

РБКРБКЭкономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в медиахолдинг РБК) на основе сравнения данных ФНС и Росстата.
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ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
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«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

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РБК вчера в 22:36
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Известия вчера в 09:25
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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Политика

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Вопрос о контроле на границе в Донбассе является для Украины самым пригрышным пунктом Минских соглашений.
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Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

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РИА Новости вчера в 19:16
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В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
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Последний ранее жёстко высказался о фанатах из-за мата, который те порой используют в своих кричалках во время матчей. https://twitter.com/SergeyKrupsky/status/1203707347820072967 Ранее фан-клуб «Спартака» «Фратрия» запустил акцию протеста против массовых задержаний болельщиков команды в Петербурге.
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Газета.Ru вчера в 16:45
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Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
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Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят

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В мероприятии приняли участие около 150 человек Активисты вышли на улицы Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.
MOS.news вчера в 08:49
Общество

ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме

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ТАСС вчера в 19:08
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Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

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Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

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Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

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Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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Политика

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