Экономика

РБКРБКЭкономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБК16:00

Экономисты оценили ущерб государству от теневого рынка труда

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Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

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Доходы-«невидимки»: Эксперты оценили масштабы теневой занятости населения

Царьград22:09

Число россиян с теневыми зарплатами оценили экономисты

Бийский рабочий22:29
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия 21:18
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
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ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Ведомости 21:33
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
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Политика

«Нормандская четверка» приняла совместное коммюнике по итогу саммита

По итогу «нормандского саммита», прошедшего в Париже с участием президента РФ Владимира Путина, главы Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры приняли совместное коммюнике.
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Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
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Диетолог назвала пять «антипродуктов» новогоднего стола

РИА Новости 17:11
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
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Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 18:48
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Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
РИА Новости 18:27
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В России начались продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro

Российское представительство Realme официально объявило о старте продаж младшей версии Realme X2 Pro.
Astera 16:35
Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости 12:46
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
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Общество

Медведев назвал регионы, не приступившие к расселению аварийного жилья

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Медведев заметил, что на крупный проект по переселению граждан из аварийного жилья выделяются огромные средства - свыше 0,5 трлн рублей.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Политика

«Нормандская четвёрка» приняла итоговое коммюнике

Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.
Красная весна 21:42
Спорт

Россию лишили права участвовать в Олимпиаде и принимать соревнования

«Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение», — сообщает ТАСС.
URA.Ru 05:18
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Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

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Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
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«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
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Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора

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Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
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