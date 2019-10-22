Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.

с чего всё началось

Эта система хорошо работала в СССР.

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Политика Путин рассказал, что мешает развитию стран Африки Развитию стран Африки мешают терроризм, идеология экстремизма, пиратство и последствия так называемой "Арабской весны", важно наращивать совместные усилия в борьбе с этими проблемами, заявил президент России Владимир Путин.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн "Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Музыка Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица» Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".

Армия и оружие Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений «Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Армия и оружие Россия отправит в Сирию больше военной техники Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.

Экономика Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7% Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Общество Контроль за техосмотром могут вернуть МВД Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.

Армия и оружие Россия призвала США уничтожить запасы химоружия «Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.

Здоровье Кому нельзя есть яйца, рассказала диетолог Российский диетолог рассказала, при каких заболеваниях лучше отказаться от употребления яиц.

Общество Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.

Спорт В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.

Общество Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).

Экономика Пенсии в России предложили платить по-новому Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.

Политика Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.

Футбол Сборная России поднялась в топ-40 рейтинга ФИФА В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.

Политика «Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.