Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.

с чего всё началось

Эта система хорошо работала в СССР.

Рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года слабо соотносится с другими экономическими показателями. Об этом на заседании Экономического клуба сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

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