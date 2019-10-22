Экономика

URA.RuURA.RuЭкономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

Рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года слабо соотносится с другими экономическими показателями. Об этом на заседании Экономического клуба сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru 22 октября в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
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Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

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В росте доходов россиян усомнились

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Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

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Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

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DP.RUвчера в 01:40

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

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Где Росстат нашел рост зарплат? Подробно объясняет Евгений Гонтмахер

Дождь22 октября в 05:17
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:46, Вашингтон
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