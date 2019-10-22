Экономика

URA.RuURA.RuЭкономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

Рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года слабо соотносится с другими экономическими показателями. Об этом на заседании Экономического клуба сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru 22 октября в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБК22 октября в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ru23 октября в 04:08

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолец23 октября в 03:48

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБК22 октября в 17:00

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ru22 октября в 23:10

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Коммерсантъ22 октября в 20:11

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°23 октября в 00:53

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ru22 октября в 09:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Вашингтон
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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на пост главы администрации Симферополя был объявлен после того, как Наталья Маленко, как и главы других городов и районов Крыма, покинула пост по собственному желанию.
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Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

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