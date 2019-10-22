Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru 22 октября в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБК22 октября в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ruвчера в 04:08

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолецвчера в 03:48

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБК22 октября в 17:00

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ru22 октября в 23:10

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Коммерсантъ22 октября в 20:11

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°вчера в 00:53

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ru22 октября в 09:21
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Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Происшествия

В Красноярском крае опознали 15 погибших при прорыве дамбы

Родственники опознали тела 15 из 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае в минувшую субботу, заявила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Парламентская газета 01:18
Футбол

«Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу»

Питерский «Зенит» вслед за московским «Локомотивом» потерпел выездное поражение в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Ридус вчера в 15:00
Армия и оружие

«Панцирь-С» и С-400 впервые будут задействованы в учениях в Сербии

Как сообщают в военном ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия в учениях «Славянский щит — 2019».
REGNUM 05:05
Политика

Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

REGNUM 08:55
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Общество

Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко

Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Происшествия

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Футбол

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Политика

Киселёв рассказал о поиске преемника Путиным

В ходе мероприятия телеведущий рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин ищет себе преемника.
News.ru вчера в 07:20
Общество

«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости вчера в 20:51
Технологии

Россияне стали чаще покупать детям smart-часы

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Общество

У волонтеров штаба Навального в Уфе арестовали счета

В рамках уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестованы и заблокированы счета волонтеров уфимского штаба оппозиционера.
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Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Единоборства

Толпа фанатов побежала за машиной Макгрегора по Москве

Lenta.ru 08:44
Политика

Осужденный в Китае уйгурский активист стал лауреатом премии Сахарова

Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова "За свободу мысли" уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщили в пресс-службе Европарламента, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:51
Политика

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
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Здоровье

Врач рассказал, как избежать сонного паралича

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Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
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Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Шоу-бизнес

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
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Экономика

Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год

Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Говорит Москва 08:31
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Пузатая Екатерина Волкова рассказала о ребенке

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.
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Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Политика

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:11
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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
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