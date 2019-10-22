Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Владимир Сальников
Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.
— Владимир Сальников, пловецРБК вчера в 17:00
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБКвчера в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ru04:08

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолец03:48

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ruвчера в 23:10

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°00:53

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 09:21
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Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Известия вчера в 17:05
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Аргументы и Факты 04:19
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Политика

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
РИА Новости 04:23
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Армия и оружие

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

РИА Новости вчера в 18:18
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM вчера в 06:13
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Происшествия

На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы

ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией.
ЗакC.Ру 03:07
Происшествия

В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество

В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Политика

Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

Известия 03:14
Культура

Федор Добронравов раскрыл будущее «Сватов»

Федор Добронравов уверен, что будущее сериала будет таким же счастливым, как и в течение шести предыдущих сезонов.
Дни.ру вчера в 03:35
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Футбол

Появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

Российская газета 04:21
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботов

На московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на роботизацию, на рынке труда все равно будет найден баланс.
Piter.tv вчера в 09:36
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

РБК вчера в 14:50
Здоровье

Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий

Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.
Тайга.инфо вчера в 23:08
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