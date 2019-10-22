Экономика
Lenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru вчера в 09:21
с чего всё началось
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
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Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
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СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
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StarHit.ru 07:00
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
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Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
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Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде
Телеканал 360° вчера в 02:04
Происшествия
Российские полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
В машине у задержанных нашли пакетик со светлым порошком и зеленой смесью. Оказалось, что один из мужчин — старший следователь местного СК.
Lenta.ru 19:31
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Политика
Трамп пообещал снять санкции с Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет с Турции санкции.
Lenta.ru 11:55
Авто
Подведены первые итоги работы сервиса Hyundai Mobility
Компания Hyundai подвела первые итоги работы онлайн-приложения Hyundai Mobility.
Автостат вчера в 09:29
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Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов
Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Музыка
Селена Гомес представила новую песню, посвященную Джастину Биберу
Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).
Popcornnews.ru 08:00
Космос
На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска
Строительство космических кораблей Starship засняли с беспилотника, пишет Daily Mail.
Life.ru 21 октября в 12:15
Экономика
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1%
С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.
Интерфакс 09:10
Происшествия
Мосгорсуд оставил под домашним арестом волонтера штаба Соболь
Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста активиста Сергея Фомина (волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь) по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
РАПСИ 06:08
Футбол
Гол Черышева не помог «Валенсии» обыграть «Лилль»
Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.
Газета.Ru 17:18
Происшествия
Под Курском на двух школьниц напал маньяк с ножом
Друг для друга (Курск) 00:30
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 17:00
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Авто
Toyota открыла продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Японский автобренд Toyota открыл продажи своего самого дешевого компактного кроссовера Yaris LX в Китае.
iReactor вчера в 13:53
Технологии
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.
Pravda.Ru 21 октября в 10:17