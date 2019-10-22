Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru 22 октября в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБК22 октября в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ruвчера в 04:08

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБК22 октября в 17:00

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°вчера в 00:53

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ru22 октября в 23:10

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Коммерсантъ22 октября в 20:11

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолецвчера в 03:48

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ru22 октября в 09:21
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Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

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Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun

В некоторых странах Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
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Общество

Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Армия и оружие

США вывели из Афганистана 2 тыс. военных

Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
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Происшествия

В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»

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Российская газета 22 октября в 07:30
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Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

Известия вчера в 17:27
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо вчера в 03:29
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«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 14:48
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
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«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает

«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Происшествия

Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.
REGNUM 02:30
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве

Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Life.ru вчера в 13:34
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Хоккей

Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 02:00
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Футбол

Хачериди стал игроком брестского «Динамо»

Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
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Политика

Ущерб ФРГ от санкций против России превысил $100 млрд

Немецкие предприятия понесли убытки на сумму более $100 млрд за время действия санкций Евросоюза в отношении России.
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Кино

Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты-должники более не смогут получать государственную поддержку.
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Футбол

Россия впервые проведет чемпионат мира по пляжному футболу

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Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой

Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Оказалось, что брак двух востребованных актеров начался с довольно некрасивого момента.
Экспресс газета 21 октября в 13:46
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