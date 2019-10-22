Экономика
Lenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru вчера в 09:21
с чего всё началось
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.РБКвчера в 17:00
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