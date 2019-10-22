Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru вчера в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБКвчера в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ru04:08

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолец03:48

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 09:21

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ruвчера в 23:10

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°00:53
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Игры

Представлен трейлер ремастера Doom 64

Матч ТВ 03:37
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Комсомольская правда 07:28
Шоу-бизнес

Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Кино

Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel

Рамблер 06:38
Общество

СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США

Евразия Daily вчера в 14:22
Происшествия

Дочь посла Ирана в России нашли мертвой в Москве

Журналистская правда вчера в 05:22
Экономика

Moody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.
РБК 07:35
Футбол

«Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ после 13 тура

Московский «Локомотив» сохранил лидерство в Российской премьер-лиге. Тринадцатый тур первенства завершился в воскресенье, 20 октября.
Профиль 20 октября в 15:53
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество

За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
REGNUM 03:46
Общество

Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Политика

CNN упрекнула Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»

Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

Вести.Ru 09:48
Общество

В Чехии осквернили памятник Красной армии

Взгляд.ру 10:07
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Кино

«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink

«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info 04:20
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак американцы покинут страну через месяц

Военное дело 10:16
Политика

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
Телеканал 360° 09:11
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле

Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru 10:26
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
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