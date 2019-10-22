Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru вчера в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБКвчера в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ru04:08

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолец03:48

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 09:21

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ruвчера в 23:10

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

В росте доходов россиян усомнились

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Происшествия

Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из России в Испанию. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в МВД РФ.
Известия 10:37
Происшествия

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
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Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Экономика

У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Кино

Рэперша Карди Би снимется в девятой части «Форсажа»

К актёрскому составу фильма «Форсаж 9» присоединилась хип-хоп исполнительница, актриса и звезда соцсетей Карди Би.
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Решетова показала живот через 6 дней после родов

Осталось «всего лишь» скинуть 6−7 килограммов, накачать попу, пресс — и я снова в форме, — с иронией написала Анастасия.
Wday.ru 05:56
Наука

Клюква, чай и арахис признаны природными ГМО-растениями

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Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Экономика

Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд

«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Появились первые фото плацкартного вагона с душем

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Происшествия

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

Вести.Ru 09:48
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
ТАСС вчера в 02:56
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera 07:27
Музыка

Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
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Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 21 октября в 04:07
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
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Кино

«Джокер» может стать самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

Фильм "Джокер" может стать самой кассовой картиной с рейтингом R, обогнав по популярности "Дедпул". Об этом сообщает The Independent.
Москва 24 11:28
Армия и оружие

Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Политика

Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в «нормандском формате» произойдет после разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима тишины.
Lenta.ru 11:16
Футбол

Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации за удаление в матче 13-го тура против "Оренбурга".
Российская газета 11:31
Происшествия

В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты

В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
REGNUM 01:45
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Финансы

Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
РБК вчера в 14:01
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
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