Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили действие Brexit на Россию

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Выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости. Великобритания покинула ЕС в 23.00 (02.00 мск субботы).
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Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались 1 февраля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
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