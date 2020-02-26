Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

с чего всё началось

Эксперты Института международных финансов, который базируется в США, дали прогноз о том, как новые антироссийские санкции повлияют на экономику РФ. Подробная аргументация расписана в докладе "Дело об американских санкциях против России". В частности, экономисты усомнились в их эффективности.

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