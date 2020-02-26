Экономика
Piter.tvЭкономисты оценили эффект новых антироссийских санкций
Эксперты Института международных финансов, который базируется в США, дали прогноз о том, как новые антироссийские санкции повлияют на экономику РФ. Подробная аргументация расписана в докладе "Дело об американских санкциях против России". В частности, экономисты усомнились в их эффективности.
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с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБК25 февраля в 16:00
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Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Происшествия
В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу
По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
Как уточняет издание, пассажир прибыл в Шереметьево и провёл в капсульном отеле рядом с аэропортом около 16 часов.
Происшествия
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Хоккей
«Вашингтон» украсил домашнюю арену в честь Александра Овечкина
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Общество
В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля
Эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль, скорее всего, уже к концу апреля, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская не брала денег за участие в шоу Ксении Собчак.
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских самолетов
Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon поднималась с авиабазы Лоссимут для встречи российских бомбардировщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Общество
В России разработают первый пятисекционный трамвай
Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что Роскосмос создал один из первых своих трамваев под названием «Челябинский метеор».
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
Экономика
В здоровом деле: бизнесу предложат льготы за фитнес сотрудников
Депутаты Госдумы с 2021 года предлагают дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам.
Гаджеты
Компания Google начала тестирование новой Android 11
Ранее сообщалось, что Google раскрыла дорожную карту тестовых версий ОС Android 11.