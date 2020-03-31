Коронавирус
РБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.РБКвчера в 22:00
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Общество
Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Футбол
«Ньюкасл» первым в АПЛ временно отправил персонал в отпуск
"Ньюкасл" первым из клубов английской футбольной премьер-лиги отправил неигровой персонал во временный отпуск в связи с последствиями пандемии коронавируса, сообщает Би-би-си.
Здоровье
По всей стране разворачивают инфекционные госпитали — в них переделывают даже выставочные центры
В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом: только за прошедшие сутки в стране зафиксировали 302 новых случая, общая цифра близка к 2 тысячам.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых
Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Общество
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Политика
Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье
Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника
Общество
В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Происшествия
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Политика
Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Здоровье
Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму
О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома
Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Авто
Geely Atlas стал самым популярным китайским авто в России
Энергетика
Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года
Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.