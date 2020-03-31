Коронавирус

РБКРБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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с чего всё началось

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.
РБКвчера в 22:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:07

Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

Вести.Ruвчера в 23:39

Аналитики сообщили о спаде экономической активности в РФ

News.ru02:34

Эксперты объяснили снижение деловой активности в России на фоне пандемии

Народные новости02:36

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Компаниявчера в 11:54

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Мой Брянск01:39

Эксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%

Городовой01:56
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Общество

Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
RT на русском вчера в 17:46
Футбол

«Ньюкасл» первым в АПЛ временно отправил персонал в отпуск

"Ньюкасл" первым из клубов английской футбольной премьер-лиги отправил неигровой персонал во временный отпуск в связи с последствиями пандемии коронавируса, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 01:35
Здоровье

По всей стране разворачивают инфекционные госпитали — в них переделывают даже выставочные центры

В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом: только за прошедшие сутки в стране зафиксировали 302 новых случая, общая цифра близка к 2 тысячам.
Новости Архангельска 29.ru 01:48
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 03:49
Экономика

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
ТАСС 03:19
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Здоровье

Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье

Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.
Deita.ru 02:42
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс вчера в 13:55
Общество

В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Собака.ru вчера в 14:30
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Происшествия

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Здоровье

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости вчера в 13:15
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Авто

Geely Atlas стал самым популярным китайским авто в России

CarsWeek.ru вчера в 12:00
Энергетика

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
REGNUM вчера в 16:34
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня 29 марта в 08:50
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