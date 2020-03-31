Коронавирус

РБКРБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.
РБКвчера в 22:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:07

Аналитики сообщили о спаде экономической активности в РФ

News.ru02:34

Эксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%

Городовой01:56

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Мой Брянск01:39

Эксперты объяснили снижение деловой активности в России на фоне пандемии

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Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

Вести.Ruвчера в 23:39

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Компаниявчера в 11:54
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Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском 04:30
Общество

В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Инфо24 вчера в 13:38
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции

Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции.
Вечерняя Москва 00:52
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

Литва считает «российскую угрозу» страшней коронавируса

Руководство Литвы считает, что «российская угроза» гораздо страшнее коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Общество

Распространителей фейков о коронавирусе накажут миллионными штрафами

Юридическим лицам грозит штраф до трех миллионов рублей, а если фейк привел к смертям или массовым беспорядкам — штраф увеличивается до пяти миллионов рублей.
Новости Архангельска 29.ru 04:38
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия 04:28
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году

Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
ПолитРоссия 04:52
Авто

На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня 03:57
Общество

Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности

Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
NewInform 04:19
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК вчера в 12:54
Общество

Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
ZAB.RU 02:04
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Армия и оружие

Первый американский военный умер от коронавируса

Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 21:56
Общество

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%

Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 17:26
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Пензе выросло до пяти

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензе до пяти человек.
PenzaNews 28 марта в 05:16
Политика

«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса

Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
РИА Новости 02:54
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

Для всех жителей Татарстана ввели режим самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан вводится режим самоизоляции для всех жителей – в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Мэрия г. Казани вчера в 12:23
Финансы

Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.
Газета.Ru 03:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Футбол

«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы

Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
REGNUM 04:47
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