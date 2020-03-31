Коронавирус
РБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.РБКвчера в 22:00
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Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Общество
В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции
Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Армия и оружие
Литва считает «российскую угрозу» страшней коронавируса
Руководство Литвы считает, что «российская угроза» гораздо страшнее коронавируса.
Общество
Распространителей фейков о коронавирусе накажут миллионными штрафами
Юридическим лицам грозит штраф до трех миллионов рублей, а если фейк привел к смертям или массовым беспорядкам — штраф увеличивается до пяти миллионов рублей.
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году
Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Общество
Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности
Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса
Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Армия и оружие
Первый американский военный умер от коронавируса
Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Общество
С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%
Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Пензе выросло до пяти
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензе до пяти человек.
Политика
«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса
Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Для всех жителей Татарстана ввели режим самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан вводится режим самоизоляции для всех жителей – в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Финансы
Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.