Коронавирус

РБКРБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.
РБКвчера в 22:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:07

Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

Вести.Ruвчера в 23:39

Аналитики сообщили о спаде экономической активности в РФ

News.ru02:34

Эксперты объяснили снижение деловой активности в России на фоне пандемии

Народные новости02:36

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Компаниявчера в 11:54

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Мой Брянск01:39

Эксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%

Городовой01:56
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Авто

В Казахстане наладили выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Автоновости дня 29 марта в 02:19
Происшествия

Новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани не выявлено

Всего на 31 марта в медицинские организации обратилось 459 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 85 детей.
Администрация Краснодарского края 02:40
Общество

В Самарской области усилят режим самоизоляции — Азаров

По словам главы региона, режим самоизоляции в Самарской области может быть усилен с 31 марта.
REGNUM 02:55
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости вчера в 15:47
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Замминистра указал, что в настоящий момент темпы возобновления производства и работы предприятий относительно высоки, но из-за недостаточного рыночного спроса складские запасы предприятий будут увеличиваться, что в последующем может вынудить некоторые компании снизить производительность.
РИА Новости вчера в 01:32
Политика

Тимошенко призвала избавиться от Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после принятия закона о рынке земли призвала избавиться от президента и парламента на Украине.
ФАН вчера в 21:44
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.
Коммерсантъ 01:30
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

В Липецкой области объявили режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса ввели на территории Липецкой области.
Вести Воронеж вчера в 10:12
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 201 623 человека

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, по последним данным, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:41
Здоровье

Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Московский Комсомолец вчера в 20:43
Общество

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС вчера в 18:36
Политика

Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей

Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM вчера в 00:13
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Происшествия

В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса

Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
REGNUM 02:39
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Политика

Великобритания нуждается в украинской рабочей силе

Китайский коронавирус может стать причиной нехватки продуктов питания в Великобритании. Об этом информирует The Guardian.
Экономика сегодня 02:25
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