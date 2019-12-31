Экономика

РБКРБКЭкономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар. Аналогичные ожидания и у аналитиков, опрошенных Bloomberg: по их прогнозам, средний курс в 2020 году будет колебаться в районе 64–64,5 руб. за доллар.
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар.
РБК31.12.19 в 01:00

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Аналитики спрогнозировали перспективы рубля в 2020 году

News.ru31.12.19 в 06:30

Эксперты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

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Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РЕН ТВ31.12.19 в 03:49

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

РБК31.12.19 в 01:00
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана

Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
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«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на своем поле

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Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.
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Добыча нефти в России в 2019 году выросла до 560,2 млн тонн

Добыча нефти и газового конденсата выросла в России по итогам 2019 года на 0,8%, до 560,2 млн тонн год к году, следует в четверг из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
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Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
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В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
РБК вчера в 08:53
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
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На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России

Украина еще не готова к возвращению к прямым поставкам газа из России и намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.
Lenta.ru 03:45
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
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Genesis показал официальные изображения кроссовера Genesis GV80

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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Происшествия

У Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки 1 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в региональном МЧС.
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Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

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Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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