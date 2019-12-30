2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар.

с чего всё началось

В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар. Аналогичные ожидания и у аналитиков, опрошенных Bloomberg: по их прогнозам, средний курс в 2020 году будет колебаться в районе 64–64,5 руб. за доллар.

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

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