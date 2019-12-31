Финансы
РБКЭкономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар.
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Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.Известиявчера в 16:02
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Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ
В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
Политика
Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО
Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Происшествия
Смертельное ДТП в Сыктывкаре: погибли двое
В ДТП погибли двое: мужчина, управлявший «Рено» и его пассажир, который ехал сзади.
Кино
Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны
Политика
Адвокаты «беркутовцев» просят Зеленского об амнистии своих подзащитных
«Решение дела «майдана» в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения нашим подзащитным или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов», — утверждается в обращении.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Политика
Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Политика
К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео
Шоу-бизнес
Новогодние телешоу высмеял в стихах Сергей Шнуров
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Футбол
«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера
Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Футбол
Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона
На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Общество
В России подорожал салат «Мимоза»
Аналитики подсчитали стоимость популярного новогоднего салата «Мимоза».