Финансы

РБКРБКЭкономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service03:01

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РЕН ТВ03:49

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридусвчера в 19:42

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ruвчера в 20:53

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ruвчера в 20:17

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

РБК01:00

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известиявчера в 16:02
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Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ

В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
РИА Новости 02:50
Политика

Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО

Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.
Утро.ru 03:45
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
Инфорос 03:28
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
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В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 06:50
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
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Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Сыктывкаре: погибли двое

В ДТП погибли двое: мужчина, управлявший «Рено» и его пассажир, который ехал сзади.
Первоисточник Сыктывкар 01:47
Кино

Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны

Вести Иркутск вчера в 05:11
Политика

Адвокаты «беркутовцев» просят Зеленского об амнистии своих подзащитных

«Решение дела «майдана» в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения нашим подзащитным или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов», — утверждается в обращении.
ФАН 04:01
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
RT на русском 02:22
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
За рулем Кубань 02:57
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео

Радио Комсомольская правда вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Новогодние телешоу высмеял в стихах Сергей Шнуров

LentaChel.ru 00:33
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Футбол

«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера

Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.
Soccer.ru вчера в 15:04
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru 02:13
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Футбол

Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона

На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
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Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
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Общество

В России подорожал салат «Мимоза»

Аналитики подсчитали стоимость популярного новогоднего салата «Мимоза».
Lenta.ru 03:05
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