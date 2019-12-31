Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

с чего всё началось

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар.

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

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