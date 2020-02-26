Экономика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБКвчера в 16:00
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Экономисты заявили, что новые санкции против России вряд ли принесут пользу США
Народные новостивчера в 20:23
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