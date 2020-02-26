Политика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБК16:00
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Экономисты заявили, что новые санкции против России вряд ли принесут пользу США
Народные новости20:23
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Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
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Экономика
Россиянам расширят возможности для получения страховой пенсии
"Пенсионные средства, сформированные в рамках ГПП, можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии", — цитирует газета "Коммерсант" советник первого зампреда Центробанка Степан Кузнецов Страховая пенсия в России назначается гражданам страны при достижении возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Авто
УАЗ «Патриот» изменится до неузнаваемости
Изображения были опубликованы в открытой базе ФИПС. Сообщается, что новый УАЗ «Патриот» обновится до неузнаваемости.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Гаджеты
Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый 5G-аппарат
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Транспорт
Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте
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Гаджеты
Новые ноутбуки Honor MagicBook получили процессор AMD Ryzen 5
Основой служит процессор Ryzen 5 3500U с четырьмя вычислительными ядрами.
Технологии
В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»
Проект в Латинской Америке Как стало известно CNews, перуанская горнодобывающая компания Cosapi Mineria внедрила российскую систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang Hierro Peru рядом с городом Маркона в регионе Ика (Перу).
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Здоровье
Кому нельзя соблюдать Великий пост, рассказали диетолог и священник
Как рассказала Вечерней Москве диетолог Елена Соломатина, для большинства людей соблюдение поста и правда может стать полезным опытом и средством поддержать здоровье.
Общество
Спрос на поездки в Италию резко упал
Спрос на поездки в Италию резко упал Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Италии заставил российских туристов осторожнее относиться к поездкам в страну: они уже отказались от значительной части гостиничных броней и сократили количество приобретаемых авиабилетов.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Футбол
Новый сезон в ФНЛ планируется начать 4 июля
Проект предполагает старт турнира в ФНЛ 4 июля.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Общество
Индексация пенсии коснется не всех работающих пенсионеров
По всей вероятности поправки будут приняты, и на основании этого с 1 июля текущего года состоится индексация пенсий для тех пенсионеров, которые опекают официально детей и получают на них социальные выплаты из бюджета регионального значения.
Авто
Kia рассказала о технических характеристиках нового Sorento
Компания Kia рассекретила все технические характеристики своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Гаджеты
Игровой смартфон Black Shark 3 выйдет 3 марта
Xiaomi сообщает, что новый игровой смартфон Black Shark 3 анонсируют 3 марта.
Общество
Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров
Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика».
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Космос
Меньше, чем бесконечность: космос становится орбитальной свалкой
Околоземное пространство становится все более ограниченными, и все это сводится к тому, что люди не признают околоземное пространство как ограниченный ресурс.
Биатлон
Александр Тихонов: в Италии просто испортили праздник под названием ЧМ
"Далину руки больше никогда не подам" - Этот тренерский коллектив не способен абсолютно ни на что.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.