Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
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URA.Ru22:35

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:35, Ашберн
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Основой служит процессор Ryzen 5 3500U с четырьмя вычислительными ядрами.
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В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

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Индексация пенсии коснется не всех работающих пенсионеров

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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

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Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
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