Экономика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБКвчера в 16:00
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Экономисты заявили, что новые санкции против России вряд ли принесут пользу США
Народные новостивчера в 20:23
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В Подмосковье произошел крупный пожар на складах
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«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
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Армия и оружие
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Названы способы уберечь смартфон от кибератак
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Музыка
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Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
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Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии – в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, — говорится в сообщении в Twitter.
Кино
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Происшествия
Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме
Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
Общество
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В Китае учёные заявили о создании потенциальной вакцины от китайского коронавируса 2019-nCoV.
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Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
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Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
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Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Общество
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В пособии на детей мамам России стали отказывать из-за самого пособия.
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В Пермском крае произошла авария на газопроводе «Газпрома»
Экономика
Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво
Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Футбол
Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
Хоккей
Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.