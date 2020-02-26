Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РБКвчера в 16:00

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Эффект новых санкций против России оценили экономисты

News.ruвчера в 19:16

Экономисты предупредили о неожиданных последствиях антироссийских санкций

URA.Ruвчера в 22:35

Экономисты заявили, что новые санкции против России вряд ли принесут пользу США

Народные новостивчера в 20:23

Экономисты усомнились в эффективности новых санкций против РФ

REGNUMвчера в 23:12

Экономисты из Вашингтона заявили, что новые антироссийские санкции США не принесут желаемого результата

Life.ruвчера в 19:03

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

РИА Новостивчера в 18:08

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складах

ТАСС вчера в 18:19
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Коммерсантъ вчера в 14:19
Здоровье

Два новых случая заражения коронавирусом выявлены во Франции

2 новых случая заражения коронавирусом выявлено во Франции 25 февраля, рассказал глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона, сообщает телеканал BFMTV Одна из заразившихся — китаянка, которая приехала во Францию 7 февраля.
Красная весна вчера в 14:38
Происшествия

К поиску унесенных в море детей в Сочи подключили вертолет

Вертолет МЧС приступил к поискам двух мальчиков 12 и 14 лет, которых накануне во время перехода вброд реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море, передает «Интерфакс».
BFM.ru 00:25
Общество

Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»

Сбербанк запустил проект SberDigitalAuto, который займется разработкой мультимедийной платформы для автомобилей.
Adindex.ru 00:35
Происшествия

Под Саратовом в массовом ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса, легковушки и "ГАЗели".
Саратов 24 вчера в 22:42
Политика

Индия закупит у США военное оружие и технику на 3 миллиарда долларов

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, отношения между Индией и США никогда не были такими хорошими, как сегодня.
Деловое.ТВ вчера в 14:17
Армия и оружие

Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
REGNUM вчера в 22:51
Футбол

Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Микеле Ува заявил, что чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен если ситуация с новым коронавирусом ухудшится, передает Rai Radio 1 Sport.
Аргументы и Факты вчера в 16:20
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник вчера в 19:05
Общество

Школы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города, — цитирует ТАСС представителя администрации Хабаровска.
iReactor вчера в 21:17
Экономика

В Омске выросло количество миллионеров

Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Российская газета 00:53
Технологии

Названы способы уберечь смартфон от кибератак

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал о самых опасных приложениях-шпионах для смартфонов.
РЕН ТВ вчера в 19:08
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Вести ФМ вчера в 09:06
Музыка

Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Культуромания 24 февраля в 02:49
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Московский Комсомолец 24 февраля в 05:23
Общество

Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам отказаться от поездок

Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии – в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, — говорится в сообщении в Twitter.
iReactor вчера в 08:17
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 24 февраля в 08:24
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме

Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
ТАСС вчера в 20:36
Общество

В Китае создали вакцину от коронавируса

В Китае учёные заявили о создании потенциальной вакцины от китайского коронавируса 2019-nCoV.
ToDay News Ufa 00:08
Наука

Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов

Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
RuNews24.ru 24 февраля в 02:34
Общество

Названа лучшая соцсеть для поиска работы

Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
Мойка78 вчера в 22:25
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Общество

В пособии на детей мамам России стали отказывать... из-за самого пособия

В пособии на детей мамам России стали отказывать из-за самого пособия.
Суть событий 00:15
Происшествия

В Пермском крае произошла авария на газопроводе «Газпрома»

Ведомости вчера в 13:44
Экономика

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Lenta.ru 00:46
Футбол

Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Хоккей

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
РБК вчера в 13:38
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