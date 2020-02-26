Экономика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБКвчера в 16:00
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Общество
В России предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Инициатива подразумевает штрафы за купание в неположенных местах, прыжки в воду с причалов и «крики ложной тревоги», сообщает РИА «Новости».
Авто
Представили обновленный Hyundai i30
Компания Hyundai презентовала "посвежевшее" семейство i30.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Политика
Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Армия и оружие
В США признали потерю военного преимущества над Россией
Ранее китайские журналисты проводили исследование, в ходе которого прогнозировали, какой итог будет у войны между Россией и США, если она когда-нибудь произойдет.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Корею и Иран
Поскольку риск инфицирования в вышеуказанных странах высок, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.
Происшествия
Стали известны личности пропавших в Черном море подростков
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Политика
Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду в гривнах
Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Происшествия
Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство
В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Общество
Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года
Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Здоровье
Врачи рассказали о том, кому не стоит есть блины на Масленицу
Специалисты напомнили, что традиционное блюдо масленичной недели – блины – подходит далеко не всем, но большинству людей не навредит, особенно если они добавят физической активности.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
Моуринью хочет переманить в «Тоттенхэм» футболиста «Челси»
Вингер лондонского «Челси» Виллиан попал в сферу интересов другого английского клуба - «Тоттенхэма».
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.