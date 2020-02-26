Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось

Санкции против России принесут мировым рынкам непредвиденные эффекты

Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РБКвчера в 16:00

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Экономисты оценили последствия новых санкций против России

Московский Комсомолец04:29

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

РИА Новостивчера в 18:08

Экономисты предупредили о неожиданных последствиях антироссийских санкций

URA.Ruвчера в 22:35

Эффект новых санкций против России оценили экономисты

News.ruвчера в 19:16

Экономисты из Вашингтона заявили, что новые антироссийские санкции США не принесут желаемого результата

Life.ruвчера в 19:03

Экономисты усомнились в эффективности новых санкций против РФ

REGNUMвчера в 23:12

Санкции против России принесут мировым рынкам непредвиденные эффекты

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

В России предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Инициатива подразумевает штрафы за купание в неположенных местах, прыжки в воду с причалов и «крики ложной тревоги», сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 22:46
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Авто

Представили обновленный Hyundai i30

Компания Hyundai презентовала "посвежевшее" семейство i30.
Новые автомобили 04:40
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
BFM.ru 10:50
Происшествия

SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Lenta.ru 11:44
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Политика

Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
REGNUM 10:19
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания 09:07
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Армия и оружие

В США признали потерю военного преимущества над Россией

Ранее китайские журналисты проводили исследование, в ходе которого прогнозировали, какой итог будет у войны между Россией и США, если она когда-нибудь произойдет.
URA.Ru 12:16
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
Шоу-бизнес

Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Пятый канал 11:00
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Корею и Иран

Поскольку риск инфицирования в вышеуказанных странах высок, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.
Новый День 01:01
Происшествия

Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

Российская газета 08:47
Общество

Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Lenta.ru 07:56
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Политика

Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду в гривнах

Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
РИА Новости 13:10
Происшествия

Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство

В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
REGNUM 12:56
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 10:15
Общество

Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года

Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси.
ТАСС 04:29
Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Ведомости 08:34
Биатлон

Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

RT на русском 10:28
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье

Врачи рассказали о том, кому не стоит есть блины на Масленицу

Специалисты напомнили, что традиционное блюдо масленичной недели – блины – подходит далеко не всем, но большинству людей не навредит, особенно если они добавят физической активности.
Наша версия 06:55
Происшествия

К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК 11:44
Футбол

Моуринью хочет переманить в «Тоттенхэм» футболиста «Челси»

Вингер лондонского «Челси» Виллиан попал в сферу интересов другого английского клуба - «Тоттенхэма».
Евро-футбол.ру вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
ToDay News Ufa 02:53
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