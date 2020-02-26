Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

с чего всё началось

Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.

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