Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

Санкции против России принесут мировым рынкам непредвиденные эффекты

Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

Московский Комсомолец04:29

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

РИА Новостивчера в 18:08

Экономисты предупредили о неожиданных последствиях антироссийских санкций

URA.Ruвчера в 22:35

Эффект новых санкций против России оценили экономисты

News.ruвчера в 19:16

Экономисты из Вашингтона заявили, что новые антироссийские санкции США не принесут желаемого результата

Life.ruвчера в 19:03

Экономисты усомнились в эффективности новых санкций против РФ

REGNUMвчера в 23:12

Санкции против России принесут мировым рынкам непредвиденные эффекты

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Происшествия

В Элисте в жилом доме произошел хлопок газа

РБК 16:09
Общество

У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
RT на русском 10:52
Армия и оружие

Необычные тульские РСЗО «Град» замечены в Таджикистане

На мероприятиях, посвященных 27-й годовщине Вооруженных сил Таджикистана, прошедших накануне, были замечены РСЗО "Град", разработанные в Туле.
Тульская служба новостей 02:18
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве

Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
RT на русском 11:50
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Политика

Украинские эксперты поругались в студии из-за русского языка

Вопрос о притеснении русского языка на Украине стал причиной спора представителя Коммунистической партии Украины Михаила Кононовича с экс-депутатом Верховной рады от партии "Свобода" Игорем Мирошниченко в эфире телеканала "Магнолия-ТВ".
Газета.Ru 16:17
Армия и оружие

Украинский адмирал признал военную мощь России в Крыму

News.ru 10:58
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Общество

В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Российская газета 14:14
Общество

Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Интерфакс - Россия 08:57
Авто

В России отзывают кроссоверы Subaru XV

Автоновости дня 06:01
Автоспорт

В Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов

В девять утра по местному времени в Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов 2020 года – первый на этой неделе.
F1news.ru 03:00
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Экономика

Bloomberg узнал об отстранении от работы трейдера БКС после жалобы

BCS Global Markets (входит в группу БКС) отстранила от работы главу по торговле акциями в лондонском офисе компании бывшего главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который пришел на работу туда пять месяцев назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.
РБК 12:38
Футбол

Башкиров стал игроком «Заглембе»

Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в тоннеле на юге Москвы

РБК 16:17
Здоровье

Специалисты ВГНКИ разъяснили правила проведения государственной экспертизы кормовых добавок

Кроме того, специалисты ВГНКИ, проводящие экспертизу кормов и кормовых добавок, рекомендуют обратить особое внимание на перевод текста.
Dairy News 16:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 24 февраля в 08:00
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Футбол

«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы

Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Sport24.ru 14:05
Футбол

Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»

Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Чемпионат вчера в 13:26
Общество

Омские власти подарили школьникам просроченный лимонад и макароны

News.ru 11:45
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM вчера в 18:44
Политика

Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд

РИА Новости вчера в 03:41
Кино

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Kinonews.ru вчера в 17:07
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
РИА Новости 16:16
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное