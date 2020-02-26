Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РБКвчера в 16:00

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Санкции помогут России

Рамблер02:23

Экономисты усомнились в эффективности новых санкций против РФ

REGNUMвчера в 23:12

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

РБКвчера в 16:00

Эффект новых санкций против России оценили экономисты

News.ruвчера в 19:16

Экономисты из Вашингтона заявили, что новые антироссийские санкции США не принесут желаемого результата

Life.ruвчера в 19:03

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

РИА Новостивчера в 18:08

Экономисты предупредили о неожиданных последствиях антироссийских санкций

URA.Ruвчера в 22:35
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Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков

Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Газета.Ru 02:17
Общество

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

Tvoe-avto.com вчера в 08:37
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Политика

Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских.
RT на русском 01:59
Политика

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Мойка78 02:25
Гаджеты

Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 02:12
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

Интерфакс вчера в 13:35
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru вчера в 05:47
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

RuNews24.ru вчера в 03:01
Политика

США ввели новые санкции против России

Ограничения затрагивают 13 юрлиц из России, Китая, Турции и Ирана. США введут новые санкции против России.
Деловое.ТВ 00:31
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
РИА Новости 02:21
Здоровье

Эзотерики считают, что коронавирус опасен не для всех

Коронавирус ведет происхождение из КНР — страны, которая перенаселена и в которой существует мощный эгрегор коллективности, опирающийся на коммунистическую идеологию.
Пятый угол вчера в 05:40
Киберспорт

Для Code Vein вышло второе дополнение — Frozen Empress

В конце прошлого года Bandai Namco анонсировала три дополнения для Code Vein, которые войдут в состав сезонного пропуска игры и выйдут в начале 2020-го.
Игромания.ру 01:52
Политика

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

По вердикту суда, Российской Федерации надлежало выплатить акционерам ЮКОСа свыше $50 млрд.
RuNews24.ru 02:27
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Хоккей

Кучеров забил 30-й гол в сезоне

Sport24.ru вчера в 19:38
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
Известия 24 февраля в 11:58
Общество

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
РБК 01:00
Происшествия

В Красноярске эвакуируют несколько школ

РИА Новости вчера в 22:06
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости 24 февраля в 17:35
Политика

Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего

После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Ваши новости вчера в 22:01
Политика

Сурков заявил, что Украина недостойна Донбасса

Украину же Сурков назвал «сумбуром вместо государства». По его словам, Украины нет, а есть «украинство» — «специфическое расстройство умов».
URA.Ru 02:31
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего Водонаевой

Избранником Кати Жужи является 25-летний гонщик серии GP2 Артем Маркелов, с которым в 2015 году встречалась Алена Водонаева.
Ruposters.ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru вчера в 06:59
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