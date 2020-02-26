Экономика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:42, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков
Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Политика
Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент России Владимир Путин прокомментировал ход следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских.
Политика
Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации
Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Политика
США ввели новые санкции против России
Ограничения затрагивают 13 юрлиц из России, Китая, Турции и Ирана. США введут новые санкции против России.
Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
Здоровье
Эзотерики считают, что коронавирус опасен не для всех
Коронавирус ведет происхождение из КНР — страны, которая перенаселена и в которой существует мощный эгрегор коллективности, опирающийся на коммунистическую идеологию.
Киберспорт
Для Code Vein вышло второе дополнение — Frozen Empress
В конце прошлого года Bandai Namco анонсировала три дополнения для Code Vein, которые войдут в состав сезонного пропуска игры и выйдут в начале 2020-го.
Политика
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
По вердикту суда, Российской Федерации надлежало выплатить акционерам ЮКОСа свыше $50 млрд.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Хоккей
Кучеров забил 30-й гол в сезоне
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Политика
Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего
После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Политика
Сурков заявил, что Украина недостойна Донбасса
Украину же Сурков назвал «сумбуром вместо государства». По его словам, Украины нет, а есть «украинство» — «специфическое расстройство умов».
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего Водонаевой
Избранником Кати Жужи является 25-летний гонщик серии GP2 Артем Маркелов, с которым в 2015 году встречалась Алена Водонаева.
Шоу-бизнес