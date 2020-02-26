Экономика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине
В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Наука
Названа причина возрастной потери зрения
Ранее специалисты рассказали о влиянии гаджетов на зрение.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Хоккей
Первый матч Ковальчука в составе «Вашингтона» стал победным
Тверской нападающий Илья Ковальчук в дебютном матче за «Вашингтон» провел на льду 14 минут 39 секунд, не забил послематчевый буллит и закончил игру с показателем полезности «-2». – Хорошие ощущения от дебютного матча.
Спорт
ISU перенесет ЧМ-2020 по шорт-треку в Сеуле из-за коронавируса
Гаджеты
В Сети опубликовали характеристики смартфона Oppo Find X2
Гаджеты
Samsung начала массовое производство с использованием технологии EUV
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Samsung Electronics представила мобильный процессор Exynos 990, при производстве которого используется технология EUV.
Футбол
«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что будет делать после ухода с Первого канала
Общество
Мишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС.
Футбол
Рустам Минниханов встретился с футболистом Гёкденизом Караденизом
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Армия и оружие
Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше
Авто
В России с 1 марта изменятся правила получения ПТС
С 1 марта 2020 года вступает в силу новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом. В нем закреплена обновленная процедура получения ПТС.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Культура
Владимирским музыкантам достался Гран-при всероссийского рок-фестиваля
Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Футбол
Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 млн евро
По информации немецких СМИ, "Ливерпуль" приступил к рассмотрению всех нюансов по трансферу нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высказалась на тему эмиграции из России
Политика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): история об упущенном шансе (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
На этой неделе апелляционный суд в Гааге принял историческое решение, подтвердив вердикт о выплате компенсаций бывшим акционерам компании ЮКОС, принятый независимым Международным арбитражем в Гааге в 2014 году.
Общество
Путин требует закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики
Президент России Владимир Путин потребовал закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.