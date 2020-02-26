Экономика
РИА НовостиЭкономисты оценили последствия новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.
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с чего всё началось
Непредсказуемые последствия "Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.РБКвчера в 16:00
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Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 000 лет назад
74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Политика
В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе
В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Политика
Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду подведет итоги работы ведомства за 2019 год и определит задачи на текущий, сообщает пресс-служба Кремля.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Общество
В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Общество
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.
Космос
Роскосмос обрисовал перспективы сотрудничества с частными компаниями
По словам Александра Блошенко, в настоящий момент сложилась благоприятная обстановка для сотрудничества частных компания с традиционными изготовителями ракетно-космической техники на рынке ракет сверхлегкого класса.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Гаджеты
В Сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S20 Ultra при разных режимах обновления экрана
Южнокорейский технологический гигант Samsung в ходе презентации смартфона Galaxy S20 Ultra заявлял о частоте обновления экрана 120 Гц.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе
Ранее в Турции заявили, что не намерены отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Футбол
Слуцкий: Гранат, Ташаев и Бегич не сыграют в матче с «Тамбовом»
Дмитрий Тарасов, Александр Ташаев, Владимир Гранат, Сильвие Бегич не сыграют.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Армия и оружие
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Кино
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
"Наивные", - заочно отвечает им Лоза, поясняя: "Они всё еще верят в чудо, которого не бывает".
Игры
В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3
Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Политика
Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»
Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
Кино
Режиссер Кэри Фукунага показал видео со съемок нового фильма о Бонде
Общество
В Крыму показали мост через Керченский пролив в 1944 году
Мост через Керченский пролив начали строить весной 1944 года. Продержался он недолго, уже в феврале 1945 года был снесен ледоходом.
Биатлон
А. Селифонов: «чемпионат Европы должен стать „звездным часом“ для Глазыриной»
Российский специалист Александр Селифонов ожидает медалей от российской команды на чемпионате Европы.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.