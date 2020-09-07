Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
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Курс евро по итогам торгов на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что подорожание валюты негативно скажется на деятельности компаний, закупающих продукцию в Европе для продажи в России, сообщают «Известия».В источнике
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