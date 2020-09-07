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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Курс евро по итогам торгов на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что подорожание валюты негативно скажется на деятельности компаний, закупающих продукцию в Европе для продажи в России, сообщают «Известия».В источнике
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Ореанда-Новости

Экономисты дали оценку последствиям резкого подорожания евро для России

Ореанда-Новости09:32
Общественная служба новостей

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Общественная служба новостей08:57
Москва 24

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Москва 2408:50
РИА Новости

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

РИА Новости08:07
Комсомольская правда

Эксперты объяснили, как стремительный рост евро скажется на рубле

Комсомольская правда07:00

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.
Live2409:03
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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