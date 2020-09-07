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РИА Новости
РИА Новости

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро.В источнике
С чего всё началось
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Когда связанный с эпидемией коронавируса кризис только начинался, многие полагали, что европейская валюта является одним из самых высокорисковых активов. Во-первых, на начальной стадии эпидемии удар коснулся именно европейских стран (Италии, Испании) в первую очередь.
Известиявчера в 17:02
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Инвест-Форсайт

Дорогой евро ударит по российскому бизнесу — эксперты

Инвест-Форсайтвчера в 12:23
Москва 24

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Москва 24вчера в 08:50
Ореанда-Новости

Экономисты дали оценку последствиям резкого подорожания евро для России

Ореанда-Новостивчера в 09:32
Общественная служба новостей

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Общественная служба новостейвчера в 08:57
ГлобалМСК.ру

Экономисты оценили последствия для России резкого подорожания евро

ГлобалМСК.рувчера в 12:13
РИА Новости

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

РИА Новостивчера в 08:07
Комсомольская правда

Эксперты объяснили, как стремительный рост евро скажется на рубле

Комсомольская правдавчера в 07:00

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».
Ведомости07:00
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости06:09
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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