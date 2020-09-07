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РИА Новости
РИА Новости

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро.В источнике
С чего всё началось
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Когда связанный с эпидемией коронавируса кризис только начинался, многие полагали, что европейская валюта является одним из самых высокорисковых активов. Во-первых, на начальной стадии эпидемии удар коснулся именно европейских стран (Италии, Испании) в первую очередь.
Известия17:02
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Инвест-Форсайт

Дорогой евро ударит по российскому бизнесу — эксперты

Инвест-Форсайт12:23
Комсомольская правда

Эксперты объяснили, как стремительный рост евро скажется на рубле

Комсомольская правда07:00
Ореанда-Новости

Экономисты дали оценку последствиям резкого подорожания евро для России

Ореанда-Новости09:32
Общественная служба новостей

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Общественная служба новостей08:57
Москва 24

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Москва 2408:50
РИА Новости

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

РИА Новости08:07
ГлобалМСК.ру

Экономисты оценили последствия для России резкого подорожания евро

ГлобалМСК.ру12:13

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Evo-rus.com06:33
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:29
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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