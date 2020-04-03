Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняЭкономисты оценили потери экономики РФ за пять нерабочих недель

Потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут достигнуть 2-2,5% ВВП страны, однако если распространение коронавируса удастся остановить, то к концу года экономика вернется к росту, пишет РБК.
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с чего всё началось

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком случае 2,5–3% год к году. Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во втором квартале снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
РБКвчера в 15:14

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«Пять недель изоляции способны перечеркнуть рост». Что будет с экономикой после нерабочего апреля

Ведомости07:39

Потери России от нерабочего апреля оценили в абсолютных цифрах

Московский Комсомолец03:35

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

РБКвчера в 15:14

Эксперты оценили возможные экономические потери за пять недель выходных

ИА Красная Весна02:00

Эксперты оценили потери экономики от нерабочего апреля

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41

«Ущерб будет колоссальный». Что ждет экономику Приморья

Konkurent.ruвчера в 22:41

Подсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Lenta.ru02:43
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Lenta.ru 08:15
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:47
Здоровье

В Липецке работают три детских сада

В детских садах №№ 15,133 и 134, как и прежде, продолжат работать дежурные группы. На этой неделе их посещали до 10 детей.
Московский Комсомолец 05:12
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru 08:21
Здоровье

ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно

Медицинские маски не гарантируют полноценную защиту и не требуются здоровым людям.
UfacityNews.ru 04:48
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес

Александр Жулин в третий раз стал отцом

Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Sports.ru 06:42
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Общество

Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные

Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
NewInform 07:38
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Среди уже знакомых имен поклонники обнаружили ранее не упоминавшегося в новостях о фильме злодея Кро, лидера Девиантов.
Popcornnews.ru 05:00
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Общество

В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 06:55
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года. В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 00:26
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Футбол

«Челси» опережает «Барселону» в гонке за Теллесом

"Челси" стал на шаг ближе к трансферу защитника "Порту" Алекса Теллеса, пишет Record.Отмечается, что новым агентом футболиста стал израильский функционер Пини Захави, которого связывают с владельцем "синих" Романом Абрамовичем.
Soccer.ru вчера в 07:54
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Газета.Ru 08:19
Политика

Путин поручил поэтапно вывести на дороги беспилотные авто

До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент.
Российская газета 08:10
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.
Lenta.ru 08:21
Футбол

Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат 08:15
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
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